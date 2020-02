LIVE Sci alpino, Gigante Garmisch 2020 in DIRETTA. Cinque big in 22 centesimi, cinque azzurri a caccia della top ten: tra poco lo spettacolo della seconda manche (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA MANCHE LA DOPPIETTA BRIGNONE-GOGGIA A ROSA KHUTOR 13.09: Lo svizzero Meillard è stato il migliore della prima manche, alle sue spalle una coppia norvegese formata da Kristoffersen e Nestvold-Haugen e poi Pinturault e Kranjec: in pratica tre dei quattro vincitori dei quattro gigant fin qui disputati racchiusi in 22 centesimi. Può succedere di tutto 13.07: Che battaglia per la vittoria ma anche per la conquista di punti fondamentali per la Coppa del Mondo e per la Coppa di slalom Gigante. Ci sono dieci atleti in 74 centesimi e tutti i migliori sono nelle posizioni alte della classifica 13.05: Buongiorno agli amici di OA Sport e bentornati alla seconda manche del Gigante di Garmisch 11.48: Grazie per averci seguito, appuntamento alle 13.30 per una emozionante seconda manche del Gigante di Garmisch 11.47: Così gli azzurri ... oasport

LIVE Sci alpino - SuperG Rosa Khutor 2020 in DIRETTA : Brignone e Goggia - doppietta epica! Federica : “Ho tre pettorali rossi!” : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA VITTORIA DI Federica Brignone DAVANTI A SOFIA Goggia LA CLASSIFICA GENERALE DI COPPA DEL MONDO FEMMINILE AGGIORNATA LA CLASSIFICA DI COPPA DEL MONDO DI SuperG : Federica Brignone IN TESTA! Federica Brignone FESTEGGIA: “IO PETTORALE ROSSO IN TRE SPECIALITA’ “ VIDEO: LA VITTORIA DI Federica Brignone , CHE PENNELLATE IN SuperG ! VIDEO: IL SECONDO POSTO DI SOFIA ...

Calciomercato 31 gennaio LIVE - si chiude alle 20 : 00 : Inter-Lazio - sfida last minute per Giroud. Cagliari - Castro-Cerri alla SPAL - Paloschi in rossoblù.. Fiorentina - fatta per Amrabat - assalto a Criscito e UFFICIALE Duncan. Juve - Emre Can al Borussia : Calciomercato 31 gennaio - Ultimo giorno di mercato e ultime ore per cercare di concretizzare alcune operazioni in vista della seconda parte di stagione, la quale si prospetta piuttosto interessante. 08:00 SPAL , Scatenata doppio colpo in entrata dal Cagliari : arrivano Cerri e Castro. Visite mediche poi la firma sul contratto. 08:15- Fiorentina , accordo raggiunto con il

LIVE Sport - DIRETTA 1° febbraio : Tania Cagnotto alle Olimpiadi anche dai 3 metri? Brixia Brescia dominante nella Serie A di ginnastica artistica : Tutto lo Sport e gli eventi di sabato 1 febbraio : orari e programma 21.50 PALLANUOTO – Il Ca Tania vince in trasferta a Bogliasco, rimane imbattuto e diventa campione d'inverno nella Serie A1 femminile. 21.40 BASKET – Luka Doncic dovrà saltare almeno altre cinque partite di stagione regolare NBA a causa di una distorsione alla caviglia.

LIVE Irlanda-Scozia 13-9 - Sei Nazioni rugby 2020 in DIRETTA : Hastings riporta in scia gli ospiti : 54′ Placcaggio alto di Hastings e l'ovale passa all'Irlanda. 51′ PIAZZATO Hastings . Non sbaglia lo scozzese da facile posizione. Irlanda-Italia 13-9 . 50′ Calcio per la Scozia per un ingresso irregolare nel raggruppamento. 48′ Scozia al limite dei 22 avversari, attacco alla ricerca del pareggio. 45′ PIAZZATO SEXTON. Non sbaglia stavolta l'Irlanda, che

Serie A - Bologna-Brescia 2-1 ( LIVE ) : Serie A, risultati sabato 1 febbraio 2020. Bologna-Brescia apre il programma, Sassuolo-Roma lo chiude. Nel mezzo Cagliari-Parma. ROMA – Serie A, risultati sabato 1 febbraio 2020. E' un programma ricco di emozioni. Apre Bologna-Brescia , chiude Sassuolo-Roma e nel mezzo lo scontro per l'Europa tra Cagliari e Parma. Serie A, i risultati della ventitreesima giornata Di seguito i risultati delle sfide di sabato 1° febbraio

Bologna Brescia 2-1 LIVE : gol di Bani : Allo Stadio Dall'Ara, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Bologna e Brescia: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Antonio Parrotto, inviato a Bologna) – Allo Stadio Renato Dall'Ara, Bologna e Brescia si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. Sintesi Bologna Brescia 2-1 MOVIOLA 3′ Occasione Schouten – Il mediano recupera

