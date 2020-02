LIVE Portogallo-Italia 4-1, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: Ricardinho, è poker per i lusitani. Italia fuori dai Mondiali (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20’00” Portogallo 4-1 Italia: FINISCE QUI. 19’49” ROMANO, TROVA IL GOL DELLA BANDIERA: su punizione l’azzurro fa 4-1. 19’39” Ricardinho FA DOPPIETTA: A PORTA VUOTA, Italia AL TAPPETO. E’ 4-0 PER IL Portogallo. 19’15” FINE DELLE TRASMISSIONI PER L’Italia: Ricardinho CALA IL TRIS. Portogallo 3-0 Italia. 19’01” MERLIM VIENE ESPULSO PER FALLO DA ULTIMO UOMO. Gli azzurri termineranno la sfida addirittura in quattro. E’ finita. 18’27” Timeout. Jorge Braz, ct del Portogallo, vede vicinissimo il traguardo. 18’12” Merlim viene murato nel suo tentativo di imbucata. 17’46” Ci provano gli azzurri con una delle ultime chance. 17’09” Azione pazzesca di Ricardinho che con un colpo di tacco, la lettura anticipata di un ... oasport

zazoomnews : LIVE Portogallo-Italia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo! Azzurri sotto nel… - zazoomblog : LIVE Portogallo-Italia 2-0 Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: Anilton punisce gli azzurri. Ora si fa du… - zazoomblog : LIVE Portogallo-Italia 0-0 Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: Ricardinho subito pericoloso. Mammarella… -