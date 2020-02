LIVE Portogallo-Italia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: finisce il primo tempo! Azzurri sotto nel punteggio, ora si fa durissima (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Lusitani meritatamente in vantaggio all’intervallo. Gli azzurri, aggrediti sin dalle prime battute di gara, non sono mai riusciti – se non in una piccola porzione di match – a rendersi pericolosi rinculando paurosamente e costringendo Mammarella agli straordinari. Vedremo se il canovaccio cambierà nella ripresa, altrimenti i Campionati del Mondo li guarderemo solo in televisione. 20’00” finisce IL PRIMO TEMPO: Portogallo 2-0 Italia. 19’40” MAMMARELLA CI METTE UNA PEZZA: Ercolessi sbaglia il passaggio in orizzontale per Romano, a Tiago Brito per pochissimo non riesce il “furto con scasso”. 19’08” Italia in pressing. Merlim prova a intercettare un passaggio orizzontale e a tirare immediatamente verso la porta, ma Joao Matos lo stoppa. 19’00” si entra ... oasport

