LIVE Portogallo-Italia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: azzurri inermi in questo inizio di secondo tempo (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 02’23” Ancora Ricardinho da fuori…sul fondo. 02’00” Errore in fase d’impostazione da parte di Marcelinho. 01’34” RICARDINHO, CI PROVA: palla fuori di poco. 00’53” Murilo viene steso da Cardinal, vediamo se gli azzurri ci provano con più convinzione. 00’00” COMINCIA LA RIPRESA! PALLA AL Portogallo. Lusitani meritatamente in vantaggio all’intervallo. Gli azzurri, aggrediti sin dalle prime battute di gara, non sono mai riusciti – se non in una piccola porzione di match – a rendersi pericolosi rinculando paurosamente e costringendo Mammarella agli straordinari. Vedremo se il canovaccio cambierà nella ripresa, altrimenti i Campionati del Mondo li guarderemo solo in televisione. 20’00” FINISCE IL PRIMO TEMPO: Portogallo 2-0 ... oasport

