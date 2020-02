LIVE Portogallo-Italia 2-0, Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA: Anilton punisce gli azzurri. Ora si fa dura per Ercolessi e compagni (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16’07” RADDOPPIO DEL Portogallo CON PANY “Anilton” VARELA, 2-0 PER I LUSITANI: bravissimo il giocatore portoghese ad approfittare di una respinta non perfetta di Mammarella, a seguito di una rimessa laterale velenosa di Ricardinho, per far finta di tirare saltare l’avversario diretto e infilare il gol del raddoppio. 15’36” Merlim ancora: questa volta debole il tiro. Andre Sousa in due tempi. Altro timeout. Musti adesso predica calma e volontà. L’Italia sembra aver passato il momento più difficile. 14’35” Nulla da fare, i rossoverdi allontanano. 14’30” MERLIM, Spaventa i lusitani! Salta Ricardinho in dribbling poi tira: André Sousa devia ancora in angolo. 14’13” Ripartenza immediata del Portogallo, fallo di Marcelinho che viene ammonito. 14’12” ... oasport

