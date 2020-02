LIVE Milan-Verona, Serie A calcio in DIRETTA: Bonaventura centrale di centrocampo accanto a Kessié (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.29 Gli ultimi risultati hanno permesso alla squadra di Stefano Pioli di fare un bel balzo in classifica: Il Milan è adesso all’ottavo posto con 31 punti, in piena lotta per la zona Europa League. 14.26 Periodo particolarmente positivo per il Milan, reduce da tre vittorie consecutive per la prima volta in questo campionato: i rossoneri hanno battuto nelle ultime tre gare Cagliari, Udinese e Brescia. 14.23 Qualora il Milan vincesse, otterrebbe i tre punti in entrambi i match stagionali contro il Verona per la prima volta dalla stagione 2001/02. 14.20 Nelle ultime due partite contro il Verona in Serie A il Milan ha ottenuto 2 vittore consecutive. Nelle quattro gare precedenti erano arrivati 2 pareggi e 2 ko. 14.17 Il Milan è imbattuto in casa contro il Verona: nelle 27 gare disputate a San Siro sono arrivati 16 successi rossoneri e 11 ... oasport

