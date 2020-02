LIVE Milan-Verona 1-1, Serie A calcio in DIRETTA: palo di Pessina! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 52′ Lazovic mette in mezzo per Pessina che di testa trova la base del palo. 50′ Bonaventura ci prova da fuori area, pallone vicino al secondo palo. 48′ Tiro di Amrabat da fuori area, respinge Donnarumma. 46′ Inizia la ripresa! 15.52 Partita equilibrata nel suo complesso, fino ai primi 20 minuti dominio Verona poi dopo la rete del pareggio di Calhanoglu i rossoneri hanno spinto ma non trovato la rete del sorpasso. A tra poco per il secondo tempo. 47′ Finisce il primo tempo con il risultato di Milan-Verona 1-1. 46′ Giallo per Theo Hernandez che ferma Amrabat lanciato in contropiede. 45′ Ci sarà un minuto di recupero. 43′ Juric sprona la squadra a non mollare e di tenere la concentrazione. 41′ Rebic molto ricercato dai compagni di squadra, la maggior parte delle azioni offensive dei ... oasport

acmilan : #MilanPinkBari: le XI iniziali scelte da Mister Ganz ??? Segui le rossonere dalle 12, LIVE sulla nostra App! ??… - MilanLiveIT : #SerieA, #MilanVerona 1-1: inizia il secondo tempo Qui la diretta LIVE del match - zazoomnews : LIVE Milan-Verona 1-1 Serie A calcio in DIRETTA: pareggio alla fine della prima frazione di gioco! - #Milan-Verona… -