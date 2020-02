LIVE Galles-Italia 3-5 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: azzurre avanti grazie alla meta di Bettoni! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 34′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Stavolta non ce la toglie nessuno, Melissa Bettoni porta l’Italia avanti 5-3. 33′ Peccato! Magatti era riuscita a mettere la palla a terra, solo un centimetro prima della meta. Restiamo comunque sulla linea dei 5 metri. 33′ Magatti supera la linea di meta ma viene tenuta alta! Ci sarà un controllo dell’arbitro ma non dovrebbe esserci la meta. 31′ Tenuto di una giocatrice Gallese, Italia nuovamente nei 22. 29′ Il pallone esce dalla mischia ma non riusciamo ad attaccare con precisione, le Gallesi possono liberare. 27′ Punizione per l’Italia nei 22 avversari, bisogna sfruttare bene questa mischia. 26′ Punizione per il Galles che non riesce comunque ad uscire dalla zona calda del campo. 25′ Meta annullata all’Italia! C’è stata una ... oasport

