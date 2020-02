LIVE Galles-Italia 10-5 rugby femminile, Sei Nazioni 2020 in DIRETTA: cominciata la ripresa! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE INIZIATO IL SECONDO TEMPO. 41′ Ultima occasione dell’Italia fermata da un’intercettazione, si va al riposo con il punteggio di 10-5 per il Galles. 39′ Straordinario calcio di Wilkins per il 10-5 Gallese. 37′ Brutto buco nella difesa azzurra, Jones ne approfitta e con una volata solitaria va in meta. 8-5 per il Galles! 35′ Non riesce la trasformazione a Sillari, si resta sul 5-3 per le nostre ragazze. 34′ METAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Stavolta non ce la toglie nessuno, Melissa Bettoni porta l’Italia avanti 5-3. 33′ Peccato! Magatti era riuscita a mettere la palla a terra, solo un centimetro prima della meta. Restiamo comunque sulla linea dei 5 metri. 33′ Magatti supera la linea di meta ma viene tenuta alta! Ci sarà un controllo dell’arbitro ma non dovrebbe esserci la ... oasport

