LIVE Djokovic-Thiem, Finale Australian Open in DIRETTA: serbo per l’ottava meraviglia, ma l’austriaco ci crede! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma di Djokovic-Thiem – La presentazione della Finale maschile degli Australian Open 2020 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale degli Australian Open 2020 di tennis del singolare maschile tra Novak Djokovic e Dominic Thiem. Sul campo della Rod Laver Arena assisteremo a un atto conclusivo difficile da pronosticare alla vigilia, soprattutto guardando alle prestazioni del n.5 del ranking su questa superficie. l buon Dominic ha smentito tutti quelli che lo ritenevano abile solo sulla terra rossa e si è permesso il lusso di eliminare nel proprio percorso (quarti di Finale) il n.1 del mondo Rafael Nadal, indubbiamente il principale avversario di Djokovic in questo Major. Ieri, poi, con lo score di 3-6 6-4 7-6(3) 7-6(4) in tre ore e 42 minuti, è caduto anche il tedesco Sascha Zverev. Il 26enne nativo di Wiener ... oasport

mauriziocanetta : #permattinieri sportivi Tennis. Kenin vince gli Open d’Australia, batte in finale Muguruza in tre set. Oggi finale… - MailSecured : LIVE Zverev-Thiem 6-3 4-6 6-7 6-7, Australian Open 2020 in DIRETTA: trionfa l’austriaco e chiude al 4° set! Finale… - Deiana_Luca9 : RT @Eurosport_IT: Zverev v Thiem, la finale con Djokovic, la finale femminile di sabato... ???? Parliamo di questo e tanto altro con Roberta… -