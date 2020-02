LIVE Djokovic-Thiem 6-4 4-6 2-6 6-3 6-4, Finale Australian Open in DIRETTA: ottavo titolo per il serbo dopo una battaglia campale (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE QUANTI SOLDI HA GUADAGNATO NOVAK Djokovic? VIDEO NOVAK Djokovic SI PRENDE DUE WARNING E ATTACCA L’ARBITRO: “ORA SEI DIVENTATO FAMOSO” 13.55 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 13.54 Novak Djokovic sale a 17 trofei dello Slam vinti, a -2 da Nadal e, soprattutto, a -3 dal record di Roger Federer. 13.53 E’ la quarta volta che Djokovic porta a casa uno Slam al quinto set. 13.51 Per Djokovic si tratta dell’ottavo trionfo agli Australian Open. Il campione serbo ha conquistato lo Slam di Melbourne nel 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019 e 2020. 13.48 Fantastica Finale con Novak Djokovic che vince in cinque set contro un indomito Dominic Thiem. Il serbo con questo trionfo vola in testa alla classifica ATP scavalcando Rafael Nadal! 6-4 NOVAK Djokovic VINCE GLI Australian ... oasport

Eurosport_IT : Djokovic si supera: non aveva mai vinto una finale Slam risalendo da uno svantaggio di due set a uno. Campione ?? - tennisitaly : LIVE Australian Open Djokovic avanti 4-2 su Thiem nel quinto set - viajandoperdido : LIVE Australian Open Djokovic avanti 4-2 su Thiem nel quinto set -