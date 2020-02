LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Pantere sontuose, le Farfalle si devono inchinare! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale 19:29 Conegliano alla vigilia era la grande favorita per la vittoria Finale, le ragazze di Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno dimostrato di non avere rivale in Italia. 25-16 Aceeeeeeee di Egonu!!! Conegliano ha vinto la sua seconda Coppa Italia dopo quella conquistata nel 2017! 24-16 Diagonale nei due metri per Egonu, mamma mia! Otto match-point per le Pantere. 23-16 Lowe passa di rabbia in parallela. 23-15 Arriva un muro di De Kruijf su Villani, quest’ultima lascia il campo ad Herbots. 22-15 Ace di Folie, che pesca la zona di conflitto tra Villani e Gennari 21-15 Bordata in diagonale per Egonu, non ci arriva in difesa Egonu. 20-15 Ancora una spallata di Bonifacio, bella prestazione per lei questa sera 20-14 Primo tempo profondo per Bonifacio. 20-13 Primo tempo assurdo di Folie, che è in ... oasport

