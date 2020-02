LIVE Conegliano-Busto Arsizio 3-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Pantere sontuose, le Farfalle si devono inchinare! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale 19:45 OA Sport vi ringrazia per aver seguito con noi le emozioni di questo match e vi augura un buon proseguimento di serata! 19:43 Il premio di MVP va a Joanna Wolosz! 19:40 E’ il momento della premiazione di Busto Arsizio. 19:37 Gli addetti ai lavori stanno allestendo il podio. 19:34 C’è attesa per scoprire chi sarà l’MVP, le indiziate sono molte. 19:32 Le ragazze di Mencarelli sono arrivate al titolo senza aver perso neppure un set tra quarti, semifinali e finali. 19:30 Dopo la SuperCoppa e il Mondiale per Club l’Imoco si aggiudica anche la Coppa Italia, il sogno è quello di vincere anche lo Scudetto e la Champions League. 19:29 Conegliano alla vigilia era la grande favorita per la vittoria Finale, le ragazze di Santarelli non hanno deluso le aspettative e hanno dimostrato di non ... oasport

