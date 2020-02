LIVE Conegliano-Busto Arsizio 2-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: le Pantere si portano ad un set dal titolo! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale 7-6 Stupendo il pallonetto di Orro. 7-5 Rientra in campo Gennari al posto di Piccini. 7-5 Schema spettacolare di Wolosz che, dopo uno scambio lunghissimo, alza un cioccolatino per Folie. 6-5 Prova il mani-out Piccinini, ma Wolosz ci arriva a muro. 5-5 Diagonale profondo per Piccinini, non ci arriva in difesa Hill. 5-4 Ricambia il favore Bonifacio. 4-4 Out il servizio di Paola. 4-3 Si ricomincia con gli scambi lunghi, Egonu passa sopra il muro di Piccinini. 3-3 Non passa la battuta di Folie. 3-2 Un’invasione a rete di Lowe vanifica due miracolose difese di Leonardi. 2-2 Primo tempo di Folie, che va tanto in alto. 1-2 Herbots passa in mezzo al muro di Egonu e Folie. 1-1 Non passa la battuta di Berti. 0-1 Si riparte con una pipe vincente di Lowe. Piccinini è rimasta in campo. 25-18 Pesta la linea dei tre ... oasport

