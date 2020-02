LIVE Conegliano-Busto Arsizio 0-0, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: inizia la caccia al titolo! (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della Finale 5-4 Mani-out di Hill, il gioco dell’Imoco è estremamente veloce. 4-4 Gennari prima riceve e poi attacca, ottima reattività per il capitano delle Bustocche. 4-3 Errore da posto due per Lowe. 3-3 Diagonale nei tre metri per Egonu, ottima apertura di Wolosz. 2-3 Primo tempo di Bonifacio, non ci arriva in difesa Egonu. 2-2 Primo attacco di Egonu, che passa sopra il muro di Bonifacio. 1-2 Brava herbots a sfruttare un errore in ricezione di Sylla. 1-1 Diagonale millimetrico in posto uno di Lowe. 1-0 Si parte subito con uno scambio lungo, Sylla conclude con un mani-out. 18:02 Questo quello di Conegliano: De Kruijf, Folie, Wolosz, Hill, Sylla, Egonu e De Gennaro. 18:01 Questo il sestetto di Busto Arsizio: Washington, Herbots, Orro, Lowe, Gennari, Bonifacio e Leonardi. 17:59 Tocca all’inno di Mameli. 17:58 ... oasport

OA_Sport : LIVE Conegliano-Busto Arsizio, Finale Coppa Italia volley femminile in DIRETTA: Egonu e Sylla favorite, lombarde pe… - endenmeisandi1 : Volleyball ITALY:Coppa Italia A1 Women live stream Conegliano W vs UYBA Busto Arsizio W live here: - thevolleynews : Finale Coppa Italia: Imoco Volley Conegliano-Unet E-Work Busto Arsizio LIVE - -