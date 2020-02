LIVE Ciclocross, Mondiali U23 femminili 2020 in DIRETTA: Norbert Riberolle campionessa del mondo! Ottima Baroni settima (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE CLICCA QUI PER LA GARA ELITE MASCHILE DEI Mondiali DI Ciclocross DALLE 14.30 (DOMENICA 2 FEBBRAIO) La nostra DIRETTA LIVE del Mondiale femminile U23 di Ciclocross termina qui; rimanete su OA Sport per seguire l’ultima gara dei Mondiali di Duebendorf. LA TOP-10 DEL MONDIALE DONNE U23 DI Ciclocross 2020: Norbert Riberolle Marion Francia Vas Kata Blanka Repubblica Ceca Kay Anna Gran Bretagna Clouse Katie USA Bakker Manon Paesi Bassi van der Heijden Inge Paesi Bassi Baroni Francesca Italia West Ruby Canada Ruegg Noemi Svizzera 13:54 La francese Marion Norbert Riberolle campionessa DEL MONDO U23!!! Completano il podio una sorprendente Kata Blanka Vas a 27″ e la giovane britannica Anna Kay a 40″. Migliore delle italiane la Baroni settima a 2’06”. 13:53 Cambio bici per la Norbert Riberolle nella ... oasport

