LIVE Ciclocross, Mondiali 2020 in DIRETTA: van der Poel primo con 47″ di vantaggio sugli inseguitori dopo due giri (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.00 Iserbyt e Vanthourenhout, intanto, hanno preso qualche metro sugli altri quattro inseguitori. 14.59 Per ora van der Poel ha un altro passo sia nei tratti da fare a piedi sia nei lunghi rettilinei da percorrere in bici. 14.57 Aerts e Iserbyt si alternano in testa al gruppetto inseguitore. 14.56 Van der Poel sta dando vita a uno spettacolo strepitoso. Di questo passo rischiamo di vedere una delle più grandi imprese nella storia dei Mondiali di Ciclocross. 14.55 Sweeck e Van Aert hanno ripreso gli inseguitori di van der Poel. Si faranno sette giri. 14.54 Il quartetto all’inseguimento di van der Poel perde 47″ secondi al secondo passaggio sotto la linea del traguardo. 14.52 All’inseguimento del Fenomeno ora un quartetto composto da Iserbyt, Aerts, Pidcock e Vanthourenhout. 14.51 Tom Pidocock sta facendo una gara davvero ... oasport

