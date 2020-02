LIVE Ciclocross, Mondiali 2020 in DIRETTA: van der Poel campione del mondo con una prestazione di portata storica (Di domenica 2 febbraio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.47 La nostra DIRETTA LIVE finisce qua, grazie per averci seguito e rimanete su questi schermi per avere tutte le news sul mondo del Ciclocross. LA TOP-10 1. Mathieu van der Poel Paesi Bassi 2. Tom Pidcock Gran Bretagna 3. Toon Aerts Belgio 4. Wout Van Aert Belgio 5. Laurens Sweeck Belgio 6. Michael Vanthourenhout Belgio 7. Corné van Kessel Paesi Bassi 8. Tim Merlier Belgio 9. Quinten Hermans Belgio 10. Eli Iserbyt Belgio 15.45 Medaglia d’argento per Tom Pidcock che arriva a 1’20”. Bronzo ad Aerts che arriva a 1’45”. 15.44 MATHIEU VAN DER Poel E’ campione DEL mondo DI Ciclocross PER LA SECONDA VOLTA CONSECUTIVA 15.41 15″ per Pidcock su Aerts. Il britannico sta facendo la miglior gara della sua giovane carriera. Talento incredibile, ricordiamo che su strada ha vinto la Roubaix sia da U23 che da ... oasport

