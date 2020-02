L'istituto Spallanzani isola il coronavirus. Ora possibili nuove cure (Di domenica 2 febbraio 2020) Il coronavirus è stato isolato allo Spallanzani di Roma e sarà messo a disposizione della comunità scientifica. Una scoperta che apre nuovi spazi per trovare le cure adatte e arrivare alla preparazione di un vaccino. L'annuncio è arrivato questa mattina dal ministro della Salute, Roberto Speranza, direttamente dall'istituto per le malattie infettive della Capitale: "Sono qui per esprimere vicinanza e ringraziamento ai medici dello Spallanzani - ha detto - e proprio oggi abbiamo la notizia che allo Spallanzani è stato isolato il coronavirus. Una notizia molto importante di rilevanza internazionale". Perché, ha proseguito, "questo risultato significa avere molte più chance di capire, di studiare e di verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione. Siamo molto orgogliosi che il nostro Paese abbia raggiunto questo obiettivo, le nostre conoscenze saranno messe a disposizione ... agi

