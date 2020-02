L’Iraq ha un nuovo governo. Ma continuano le proteste (Di domenica 2 febbraio 2020) Dopo quasi due mesi di interrogazioni parlamentari e dopo quattro di incessabili proteste che hanno destabilizzato Baghdad e i territori meridionali del Paese, l’Iraq ha finalmente un nuovo primo ministro in grado di prendere in mano le redini della situazione. Il suo nome è Mohammed Allawi: rappresentante della popolazione sciita e veterano della politica irachena post destituzione di Saddam Hussein, nella sua carriera ha ricoperto due volte l’incarico di ministro alle comunicazioni. Tuttavia, nessuna delle due volte l’incarico è durato sino alla scadenza del mandato a causa delle sue dimissioni, dovute ai contrasti con il resto del gabinetto e causate dalle nomine dei collaboratori, scelti a suo dire per conoscenza e non per le loro reali capacità. La nomina della sua figura è stato un chiaro segnale lanciato dal presidente del Paese, Barham Saleh, nei confronti ... it.insideover

