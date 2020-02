“Lezioni di felicità: Musica e Bullismo”, lunedì la presentazione del progetto (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Nel corso di una conferenza stampa in programma lunedì 3 febbraio, alle ore 11.00, presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, sarà presentato il progetto “Lezioni di felicità: Musica e Bullismo, un rapporto pericolosamente affascinante”. L’iniziativa si svilupperà all’interno delle scuole secondarie di II grado del Comune di Salerno con l’obiettivo di formare i giovani alla Musica come strumento che mira ad abbattere qualsiasi tipo di barriera e che accompagna l’adolescente verso la maturità e verso lo stesso percorso di vita futura. All’incontro prenderanno parte gli assessori al Commercio Dario Loffredo e alle Politiche Sociali Giovanni Savastano, l’On. Piero De Luca e Marco Montefusco, Presidente di Studio 76 Production, associazione promotrice del progetto. L'articolo “Lezioni di felicità: ... anteprima24

