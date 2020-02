L’escursionista italiano Mattia Fiaschini trovato morto in Australia (Di domenica 2 febbraio 2020) Mattia Fiaschini, escursionista italiano disperso in Australia da mercoledì 29 gennaio, è stato trovato morto. Ad affermarlo è la polizia dello Stato Australiano del Nuovo Galles del Sud. “Il cadavere dell’escursionista italiano scomparso è stato individuato oggi sulle Blue Mountains”: afferma la polizia in un comunicato pubblicato sul proprio sito. Il giovane “di 24 anni era scomparso mercoledì scorso”, recita il testo, riferendosi a Mattia Fiaschini, senza mai citarlo per nome. Il giovane era originario di Cesenatico. Il corpo del 24enne è stato ritrovato alle 14.30 ora Australiana (le 4.30 della notte in Italia) di domenica 2 febbraio in uno strapiombo che si trova nei pressi di Blackheath, stazione da cui mercoledì Fiaschini era partito per la sua escursione. Proprio in questa stazione, il ragazzo era stato ripreso per l’ultima volta dalle ... tpi

