Le pagelle del Benevento – Sau si accende al momento giusto (Di lunedì 3 febbraio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il derby del Vigorito finisce in parità, ma è un punto prezioso per il Benevento che vola a +17 sulla zona play off. Di seguito le pagelle dei giallorossi: Montipò 6: Incerto nell’uscita aerea dopo soli due minuti, incolpevole sul gol granata, quando viene scavalcato dal cross di Lombardi per Djuric. Maggio 6: Il duello con Kiyine è dei più impegnativi, ma l’esterno salernitano gli va via poche volte. Djuric lo beffa in occasione del gol, ma sale di ritmo dopo il passaggio al 4-4-2 e chiude in crescendo. Volta 6: Fa quel che può contro la fisicità dei due attaccanti avversari che si scambiano continuamente la posizione. Poche sbavature sul piano individuale. Caldirola 5,5: Ammonito alla mezzora, trova in Djuric l’attaccante più scomodo affrontato quest’anno. Il serbo non gli lascia neanche le briciole nel gioco aereo. Letizia 6: L’uno ... anteprima24

