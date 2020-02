Lazzaro Spallanzani l’ospedale dei set dello spettacolo italiano (Di domenica 2 febbraio 2020) Lazzaro Spallanzani di Roma, l'ospedale che sta combattendo il Coronavirus è il più utilizzato dai set cinematografici e televisivi In questi giorni l’Ospedale Lazzaro Spallanzani è menzionato ripetutamente da telegiornali, social e media per il boom del virus Coronavirus. Lo Spallanzani è infatti l’unico ospedale in Italia che può studiare il pericoloso virus proveniente da Wuhan essendo l’Istituto nazionale per le malattie infettive. Oggi, domenica 2 febbraio 2020, il ministro della Salute ha fatto sapere che l’ospedale Spallanzani di Roma ha isolato il nuovo Coronavirus. L’Italia è il primo paese in Europa ad averlo fatto. L’Istituto Lazzaro Spallanzani è solito a questi grandi traguardi dal 1930. Nel passato recente ha guarito dal virus Ebola un medico italiano di Emergency arrivato dalla Sierra Leone. L'Ospedale Lazzaro Spallanzani set di fiction ... spettacoloitaliano

