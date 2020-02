Lazio Spal 2-0 LIVE: raddoppio di Caicedo! (Di domenica 2 febbraio 2020) Allo Stadio Olimpico, la 22ª giornata di Serie A 2019/20 tra Lazio e Spal: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE (Jessica Reatini, inviata a Roma) – Allo Stadio Olimpico, Lazio e Spal si affrontano nel match valido per la 22ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Lazio Spal 2-0 MOVIOLA 1′ Inizia la gara allo stadio Olimpico! 2′ Lazio in vantaggio – Spunto di Lulic, pallone che attraversa tutta l’area e arriva a Immobile che mette in rete. 8′ Gol annullato alla Spal – Il direttore di gara annulla la rete di Floccari per fallo su Immobile. 9′ Colpo di testa di Milinkovic – Il serbo tenta la girata ma la palla termina alta. 15′ raddoppio della Lazio – Bella ripartenza della squadra di Inzaghi con Luis Alberto, la palla arriva a Lazzari che colpisce il palo. Sulla ... calcionews24

