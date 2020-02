Lazio, Inzaghi: «Felici per Adekanye. Secondo posto? Vivo alla giornata» (Di domenica 2 febbraio 2020) Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la strepitosa vittoria della Lazio contro la Spal. Le sue parole Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la rotonda vittoria della Lazio contro la Spal per 5-1. Le sue parole. CAICEDO – «Devo chiedere gli straordinari ai ragazzi. Tipo Caicedo che aveva qualche problema nella rifinitura, gli ho chiesto di stringere i denti e ci ha dato una grande mano. Sono stati bravi i ragazzi a rendere semplice una partita che non lo era». OBIETTIVI – «Noi dobbiamo lavorare su noi stessi. C’è tanto entusiasmo tra i tifosi ma noi dobbiamo cercare di migliorarci sempre perchè le partite in Serie A sono tutte difficili ma con questo spirito possiamo toglierci tante soddisfazioni». Adekanye – «Sono contento che Adekanye abbia fatto molto bene e abbia segnato. Sta apprendendo velocemente. Se fosse venuto ... calcionews24

