L'avvocato batte Facebook in tribunale: "Legittimo postare le foto di Mussolini" (Di domenica 2 febbraio 2020) Massimo Malpica Il giudice: "Il Duce fu riconosciuto dalla comunità internazionale" Pollice in alto per il faccione del duce. Un giudice del tribunale di Chieti condanna Facebook a risarcire con 15mila euro un avvocato, Gianni Correggiari, già esponente di Forza Nuova, a cui il popolare social network aveva rimosso una foto di Mussolini e una della bandiera della Rsi, oltre a sospendergli l'account per circa quattro mesi complessivi. Ma Correggiari, che aveva postato la foto «nostalgica» in occasione del proprio compleanno, ed era stato poi punito per aver scritto «viva Mussolini» e postato altre foto di simile tenore, in quanto avrebbe violato gli «standard» della community di Fb, a quel punto ha citato in giudizio Facebook per inadempienza contrattuale. E ha visto il giudice, Nicola Valletta, dargli ragione. Motivando nell'ordinanza perché il social fondato da Mark ... ilgiornale

