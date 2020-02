Lady Gaga sempre più innamorata: baci all'uomo del mistero - foto (Di domenica 2 febbraio 2020) Attesissima al varco musicale con il sesto disco di inediti, Lady Gaga ha confermato nei giorni scorsi di aver ritrovato l'amore. La popstar è stata infatti pizzicata dai paparazzi di Page Six tra le braccia di un uomo. Lo stesso uomo del mistero con cui la cantante aveva passato la notte di Capodanno."Gaga frequenta lo stesso ragazzo da un mese. È pazza di lui. Sono stati in giro a Los Angeles e hanno trascorso molto tempo a casa sua. Lei lo porta ovunque vada", ha rivelato una fonte, mentre la caccia al nome del fortunato prosegue. La Germanotta è a Miami perché ha cantato nel corso dell'evento AT & T TV Super Saturday Night, che precede il mitico Super Bowl.Lady Gaga sempre più innamorata: baci all'uomo del mistero - foto 02 febbraio 2020 11:55. blogo

