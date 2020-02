La Virtus Goti batte il Teano, tre punti per continuare la risalita (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – La Virtus Goti per la seconda volta (nel girone di ritorno) è infallibile in casa, il Teano dell’ex goto Russo è costretto alla resa. In settimana il leader indiscusso ovvero il muro Giunta aveva suonato la carica e così è stato; allo Ievoli è andata in scena una partita di grande sostanza e sacrificio. I saticulani iniziano sin dai primi minuti a costruire azioni su azioni, pericolosi prima con De Matteo servito da Rea, poi sempre il numero 10 cerca di andare in gol ma il suo tiro fa vibrare la traversa. La Virtus Goti non si arrende anzi intensifica gli attacchi: al 24′ Romano fa tremare il Teano con la girata di testa che scheggia la traversa; al 37′ capitan Rea impegna Ciontoli che sfoggia una delle migliori parate fatte durante tutto il match. Si va all’intervallo con il risultato di 0 a ... anteprima24

IAMCALCIOBENEVE : Virtus Goti. Del Prete: 'Periodo buio alle spalle, siamo fiduciosi' #benevento #iamcalcio #calcio -