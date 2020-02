La Santa Candelora predice il meteo: inverno davvero finito, oppure no? (Di domenica 2 febbraio 2020) Il 2 febbraio è il giorno in cui si celebra la festa della Candelora e quest'anno la data si scrive in questo modo: 02/02/2020. Si tratta di una Candelora palindroma in quanto la data si può leggere indifferentemente da sinistra a destra e viceversa. Erano stati palindromi, ad esempio, anche il 1 febbraio 2010 (01 02 2010) e il 21 febbraio 2012 (21 02 2012). Il palindromo non è solo numerico, ma può essere anche alfabetico e rivela una parola o una frase che resta identica se letta da sinistra a destra o viceversa. La Candelora è un giorno assolutamente speciale. Un po' come il giorno della marmotta in America, la tradizione vuole che il meteo dei primi due giorni di febbraio indichi se la stagione invernale stia volgendo al termine o meno. Mai come quest'anno ci troviamo dinanzi ad un inverno che non si è mai manifestato. Una miriade di detti popolari, legati alla ... meteogiornale

ciro_delsorbo : RT @ClodiaTaras: Per la santa Candelora dell'inverno semo fora. Ma se piove o tira vento dell'inverno semo dentro. 02 02 2020 (dopo mille… - luciascarpelli : RT @ClodiaTaras: Per la santa Candelora dell'inverno semo fora. Ma se piove o tira vento dell'inverno semo dentro. 02 02 2020 (dopo mille… - il_Maggiore : RT @CarloF0554ti: Oltre che la festa di San Palindromo oggi è anche la Candelora, giorno in cui si celebra Santa Gwineth Paltrow. -