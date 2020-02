La prima domenica del mese gratis al museo torna stabile (Di domenica 2 febbraio 2020) La prima domenica del mese gratis al museo torna stabile. La decisione del ministro della Cultura Franceschini. tornano in pianta stabile le domeniche gratis al museo a inizio mese. Si tratta dell’iniziativa introdotta nel 2014 in via sperimentale dall’allora ministro dei Beni Culturali Dario Franceschini che ebbe un grandissimo successo e fu mantenuta. Poi, con … L'articolo La prima domenica del mese gratis al museo torna stabile è apparso prima sul sito ViaggiNews.com viagginews

