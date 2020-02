La madre di Gerardina Trovato smentisce la cantante a Domenica Live (Foto) (Di domenica 2 febbraio 2020) La storia di Gerardina Trovato è ormai in tv sotto gli occhi di tutti dopo le tante richieste di aiuto della cantante ma sono racconti che non trovano riscontro nelle parole della madre (Foto). La Trovato ci ha fatto rabbrividire di recente anche a Live – Non è la D’Urso con le accuse rivolte a sua madre. “Ha provato a farmi interdire, ha sostenuto con gli assistenti social che io ho sperperato tutto in droga e festini, che non ero capace di amministrare soldi” è parte del racconto di Gerardina che dà tutta la colpa della sua rovina a sua madre, la chiama carnefice esprimendo un dolore che sembra non potere terminare. Non accetta un incontro, non la vuole più vedere e quando Barbara D’Urso le chiede come abbia fatto a ridursi così da Sanremo a oggi? “Con 500 euro al mese, mi ha tolto tutto, specialisti e tutto”. Aveva bisogno di aiuto Gerardina Trovato, aveva bisogno di ... ultimenotizieflash

