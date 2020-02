La lettera di dimissioni di Mastella: “Gesto irrevocabile” (FOTO) (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoParla di “dimissioni irrevocabili” Clemente Mastella. E forse questo è già un primo segnale a quanti pensano – o sperano – in un suo ripensamento nei prossimi venti giorni. Di seguito, il testo della lettera inviata a tutti i consiglieri comunali, al presidente del consiglio comunale, al segretario generale di palazzo Mosti, al prefetto e agli assessori della sua giunta. “Il sottoscritto Mario Clemente Mastella, nato a Ceppaloni (BN) il 05/02/1947, e residente a Benevento in via XXX comunica al Consiglio Comunale che a far data da oggi presenta le proprie irrevocabili dimissioni dalla carica di Sindaco della Città Benevento. Nel ringraziare tutti per la collaborazione e la partecipazione alla vita amministrativa dell’Ente, colgo l’occasione per porgerVi cordiali saluti”. L'articolo La lettera di ... anteprima24

