La foto delle Sardine con i Benetton e le richieste di “riservatezza” sullo scatto tradite (Di domenica 2 febbraio 2020) Scrive oggi Il Fatto Quotidiano che la tristissima fotografia dei quattro fondatori delle Sardine con Luciano Benetton e Oliviero Toscani sarebbe stata in qualche modo “rubata”: Un incontro pubblicizzato con foto dagli stessi creativi di Fabrica, nonostante le esplicite richieste di riservatezza delle Sardine. Uno dei capostipiti del gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, in guerra col governo per la concessione, è arrivato solo verso la fine“per salutare e ascoltare parte del dibattito”. Una precisazione post-incontro per bloccare le polemiche crescenti. Un’onda che potrebbe trasformarsi in maremoto. Ora, mentre si attende di capire se anche quest’altra foto che ritrae sempre i quattro fondatori del movimento con Luciano Benetton e Oliviero Toscani sia stata “rubata”, la richiesta di “riservatezza” a un imprenditore che campa da secoli ... nextquotidiano

stanzaselvaggia : La Meloni critica le foto delle sardine con i Benetton perché lei è quella che si è buttata in politica combattendo… - pfmajorino : La polemica sulla foto delle #sardine dai #Benetton è ridicola. Ed è la dimostrazione di quanta paura abbiano fatto… - GiovanniToti : Sarà divertente il momento in cui il #M5S farà l'alleanza con il #PD e le sardine in #Liguria. Oltre a tutte le abi… -