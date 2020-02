Kate Middleton incoronata icona di stile. Meghan Markle solo quinta (Di domenica 2 febbraio 2020) Kate Middleton è stata proclamata regina di stile indiscussa battendo anche Meghan Markle, i risultati parlano chiaro. Secondo infatti una ricerca condotta dalla Fashion Retail Accademy la Duchessa di Cambridge non avrebbe rivali in fatto di scelte di abbigliamento. La guerriglia tra Cambridge e Sussex è raccontata a suon di abiti scintillanti, lustrini e paillettes ma anche da look formali, scelti per le uscite ufficiali delle protagoniste della casa reale. Anche se queste per Meghan non ci saranno più, non abbiamo dubbi sul fatto che la moglie di Harry resterà sempre sotto i riflettori. Ora che il decennio si è concluso, le somme sono state tirate: chi è l’icona di stile tra Kate Middleton e Meghan Markle?. La risposta è unanime, tra le due Royal sfidanti infatti, la Duchessa di Cambridge si è aggiudicata il primato. La sua eleganza e quel portamento gentile hanno fatto di Kate uno ... dilei

vogue_italia : A lezione di classici da Kate Middleton ?? - infoitcultura : Problemi per Kate Middleton. Il popolo britannico è preoccupato per lo stato di salute della Duchessa - Italia_Notizie : Kate Middleton e il legame con il Principe Harry? 'Teme di non avere più sue notizie' -