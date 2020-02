Juventus-Fiorentina, Ceccherini risponde ad un tifoso: “Se state sul c…o a tutta Italia fatevi due domande” (Di domenica 2 febbraio 2020) Non si placano le polemiche dopo Juventus-Fiorentina. Il match è stato, a detta dei viola, condizionato pesantemente dall’arbitro Pasqua. In particolare vengono contestate le decisioni sui calci di rigore assegnati ai bianconeri. Nella bufera è finito anche il difensore della Fiorentina, Federico Ceccherini, che ha risposto sui social ad un tifoso della Juventus che lo invitava a non dare la colpa all’arbitro per la sconfitta: “Se state sul c…o a tutta Italia fatevi due domande”. Il giocatore viola ha poi rimosso il tweet. Commisso furioso: “La Juve non ha bisogno degli aiuti degli arbitri, sono disgustato!”L'articolo Juventus-Fiorentina, Ceccherini risponde ad un tifoso: “Se state sul c…o a tutta Italia fatevi due domande” CalcioWeb. calcioweb.eu

UEFAcom_it : ??? Doppietta di @Cristiano #Ronaldo e gol di #DeLigt ?? La #Juventus stende 3?-0? la #Fiorentina in #SerieA ?? Il… - juventusfc : Le parole di Mister #Sarri, oggi, in conferenza stampa: «La Fiorentina è una squadra pericolosa» Report ??… - juventusfc : ?? il Match report di #JuveFiorentina con la doppietta @Cristiano e il gol di @mdeligt_04 ?? -