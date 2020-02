Juventus, concorrenza per Pogba: Paratici avvisato (Di domenica 2 febbraio 2020) Pogba Juventus – La Juventus cerca di pianificare la prossima stagione. Sul taccuino di Paratici c’è anche Paul Pogba, con il francese che non starebbe vivendo una parentesi esaltante al Manchester United con Solskjaer. I bianconeri continuano a monitorare la situazione, anche se le ultime notizie non sarebbero confortanti in chiave mercato. Juventus, concorrenza per Pogba: il Real Madrid fa sul serio Secondo le ultime indiscrezioni riportate dal Calciomercato.it anche il Real Madrid sembrerebbe interessato al centrocampista. Il giocatore, da tempo nel mirino della Juve, vorrebbe cambiare squadra e stando sempre a quanto riferito dal noto portale si potrebbe scatenare un duello in estate tra i due top club. Paratici avvisato, con i blancos che segnano sulla lista della spesa il profilo assistito da Mino Raiola. Sfida lanciata ai bianconeri. juvedipendenza

