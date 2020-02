Juvecaserta, arriva Forlì dell’ex Dell’Agnello: ecco come vederla (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – E’ certamente una gara diversa dalle altre quella in programma al Palamaggiò perché vede tra i protagonisti due ex compagni di squadra che hanno fatto la storia del basket casertano affrontarsi sedendo su panchine diverse. Nando Gentile e Sandro Dell’Agnello sono cresciuti come giocatori e come uomini nell’impianto di Pezza delle noci e oggi alle 18.00 si ritroveranno nuovamente di fronte per cercare due punti che sono importanti per le formazioni che guidano attualmente. Il tecnico dello Sporting Club Juvecaserta riconosce subito che “Forlì è meritatamente la seconda forza del girone. arrivano da cinque vittorie consecutive e sono una squadra in grande crescita. Roster lungo ed esperto sia negli italiani con Giachetti, Bruttini e Ndoja che negli stranieri con un giocatore come Rush che tanto bene ha fatto anche al piano di sopra. ... anteprima24

Juvecaserta arriva Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Juvecaserta arriva