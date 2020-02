Juve, Sarri: «Lasciare fuori Dybala un’amarezza, ma penso all’equilibrio» (Di domenica 2 febbraio 2020) Juve, Maurizio Sarri commenta la vittoria contro la Fiorentina: «Abbiamo giocatori straordinari. Lasciare fuori Dybala un’amarezza» Maurizio Sarri, allenatore della Juve, ha commentato ai microfoni di Dazn il rotondo successo della sua squadra contro la Fiorentina. Ecco le dichiarazioni del tecnico: «Abbiamo tanti giocatori offensivi di livello straordinario, le soluzioni sono tante ma non semplici da mettere insieme. Quando lasci fuori uno come Dybala hai amarezza, è una bestemmia. Ma io mi devo occupare anche dell’equilibrio. Douglas? Ha qualità particolari: rapidissimo, dribbla ed è tecnico. Gli infortuni l’hanno fermato ripetutamente, ma ora sta crescendo di condizione e in partite come oggi può diventare un’arma importante per noi. Ronaldo? Continua a segnare a ripetizione e per lui è importante mentalmente. Fisicamente sta bene e sta facendo la ... calcionews24

juventusfc : Le parole di Mister #Sarri, oggi, in conferenza stampa: «La Fiorentina è una squadra pericolosa» Report ??… - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Maurizio #Sarri! LIVE ?? - juventusfc : @acffiorentina @SamiKhedira @Miralem_Pjanic @gianluigibuffon @emrecan_ ??#Sarri: «Non ho chiesto niente al Club, né… -