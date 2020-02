Italiano disperso nelle montagne dell’Australia: ritrovato il corpo sulle Blue Mountains (Di domenica 2 febbraio 2020) Il corpo di Mattia Fiaschini, 24enne Italiano, scomparso dal 29 gennaio in Australia, è stato ritrovato sulle Blue Mountains, popolare meta di scalatori vicino Sydney, dopo giorni di ricerche: lo ha comunicato la polizia. Il cadavere è stato localizzato vicino a Baltzer Lookout. Secondo quanto spiegato in precedenza dalla polizia australiana, mercoledì il ragazzo avrebbe iniziato un viaggio da solo verso le Blue Mountains e quando il giorno seguente non si è presentato al lavoro è scattato l’allarme. Ma dopo i primi sms al padre, da mercoledì il giovane non ha più dato notizie di sé. Su Facebook il corpo di polizia aveva diffuso l’ultima immagine disponibile di Mattia, ripreso da telecamere di sorveglianza il 29 gennaio mentre lasciava la stazione ferroviaria di Blackheath, porta di ingresso a Blue Mountains.L'articolo Italiano disperso nelle montagne dell’Australia: ... meteoweb.eu

