Italia Viva, Renzi annuncia forum in Campania il 21 marzo: Roma, tra i salernitani, Tommaso Pellegrino (Di domenica 2 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiHa dato appuntamento ai campani ed anche ai rappresentanti salernitani d’Italia Viva, il 21 marzo per la tappa che il partito farà nelle sei regioni al voto. Dal palco di Cinecittà Matteo Renzi ha lanciato l’appuntamento ai cittadini campani senza però anticipare quale sarà il Comune che ospiterà l’appuntamento utile al voto per le elezioni regionali. Quando qualcuno dal palco ha gridato “Salerno”, come suggerimento di location per ospitare il forum, Matteo Renzi ha fatto finta di intendere Palermo e ha glissato sulla località. Ma presentando la riunione ha anticipato all’assemblea che sarà il primo forum degli amministratori locali, dei sindaci e dei consiglieri comunali. “Sarà il primo evento che segna la rinascita e la primavera”, ha aggiunto Renzi. È stato questo l’unico riferimento politico alle prossime regionali in Campania ... anteprima24

matteorenzi : Dobbiamo essere pionieri. Dobbiamo metterci in cammino per portare Italia Viva a vincere e L'Italia a crescere. Do… - matteorenzi : Si voterà nel 2023. La missione di Italia Viva nei prossimi mesi è aiutare il governo a diventare un #BuonGoverno.… - matteorenzi : In diretta da Cinecittà l'intervento di chiusura della prima assemblea nazionale di Italia Viva #BuonGoverno -