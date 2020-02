Isolato il Coronavirus a Roma: si aprono spazi per cure (Di domenica 2 febbraio 2020) Isolato il Coronavirus. L’Istituto scientifico Spallanzani di Roma ha Isolato il virus cinese. “Ora diventa più facile trattarlo” spiega in conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza. “l'Italia - aggiunge il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuspeppe Ippolito - diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca". tg24.sky

RaiNews : Ministro Speranza: allo #Spallanzani isolato il #coronavirus. Notizia in aggiornamento su - Agenzia_Italia : ?? = BREAKING NEWS =I medici dello #Spallanzani hanno isolato il #coronavirus - MediasetTgcom24 : Virus cinese, Spallanzani ha isolato il nuovo coronavirus -