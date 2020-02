Isolato il Coronavirus a Roma, è il primo Paese in Europa (Di domenica 2 febbraio 2020) Isolato il Coronavirus. L’Istituto scientifico Spallanzani di Roma ha Isolato il virus cinese (I SINTOMI - LE COSE DA SAPERE - LA COSTRUZIONE DEGLI OSPEDALI IN TIMELAPSE - LE PRIME FOTO DEL VIRUS Isolato IN LABORATORIO - LA MAPPA INTERATTIVA). "Ora diventa più facile trattarlo", spiega in conferenza stampa il ministro della Salute Roberto Speranza. "L'Italia - aggiunge il direttore scientifico dell'Istituto Spallanzani Giuspeppe Ippolito - diventa interlocutore di riferimento per questa ricerca". Spazi per cure, test e diagnosi L'isolamento del nuovo Coronavirus nato in Cina, da parte dei ricercatori dell'istituto Spallanzani, "significa molte opportunità di poterlo studiare, capire e verificare meglio cosa si può fare per bloccare la diffusione". Sarà messo a disposizione di tutta la comunità ... tg24.sky

