Isolato allo ‘Spallanzani’ il Coronavirus. I medici: “Si aprono nuovi spazi” (Di domenica 2 febbraio 2020) Isolato il Coronavirus allo ‘Spallanzani’. Nelle prossime settimane i medici inizieranno a studiare il batterio per cercare di capirne la natura. ROMA – E’ stato Isolato il Coronavirus allo ‘Spallanzani’. Gli esami effettuati sui due pazienti cinesi hanno permesso ai ricercatori di mettere in ‘banca’ il batterio che nelle prossime settimane sarà analizzato dagli esperti. Un’occasione per cercare di capirne la natura ed eventualmente la cura per debellare l’epidemia. Si tratta di un primo risultato importante che a breve sarà condiviso anche con tutti gli altri ricercatori per provare ad arrivare in breve tempo ad una soluzione. Un successo per la medicina italiana che come sempre si conferma tra le migliori. L’annuncio del ministro Speranza L’annuncio dell’isolamento del virus è arrivato ... newsmondo

