Ischia, investito e ucciso fuori casa sua: è caccia al pirata della strada (Di domenica 2 febbraio 2020) Un uomo di 60 anni è stato investito e ucciso appena uscito di casa da un'automobile: il guidatore non si è fermato dopo l'impatto ed è scappato via. Carabinieri a caccia del pirata della strada: sequestrata la salma dell'uomo, accertamenti in corso su una vettura gravemente danneggiata e sulle immagini delle videocamere di sorveglianza della zona. fanpage

