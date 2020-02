"Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe" (Di domenica 2 febbraio 2020) “Dopo il mio viaggio ho sentito delle urla tremende. Una signora cinese scesa dal treno è stata fermata dagli inservienti. Non c’entrava niente poverina, ma ormai c’è la psicosi. Io quando vedo un cinese, sorrido e me la do a gambe”. Iva Zanicchi dice la sua sul Coronavirus a Domenica IN. “Non viaggio con la mascherina per ora e comunque non c’è da ridere perché il pericolo c’è. Lavatevi le mani e non soltanto le mani”. Poi non manca di raccontare la storia della sua carriera.“Ho cantato canzoni per bambini, poi altre molto impegnate, di cui magari non si è accorto nessuno, poi ho fatto anche la televisione”. huffingtonpost

