Inzaghi: “Se firmerei per il secondo posto? Dobbiamo firmare di fare partite come oggi” (Di domenica 2 febbraio 2020) La Lazio vince contro la Spal 5-1. Ai microfoni di Sky parla l’allenatore biancoceleste, Simone Inzaghi. Una partita in cui hanno segnato tutti gli attaccanti. “E’ normale che devo chiedere gli straordinari. Caicedo ieri aveva qualche problema, è stato disponibile come sempre, ha stretto i denti. In un’altra situazione non l’avrei rischiato. Ci ha dato una grandissima mano. Sono stati bravi i ragazzi a far diventare semplice una partita che non lo era”. Dove può portare quello che state costruendo quest’anno a livello di fiducia? “Dobbiamo lavorare su noi stessi, è normale che c’è un bell’entusiasmo. Lo stadio era bellissimo, è stato piacere vedere atmosfera, Dobbiamo migliorarci sempre. Sappiamo che le partite sono tutte molto difficili, con questo spirito e voglia possiamo toglierci ancora ... ilnapolista

