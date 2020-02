Infermiera arrestata in Germania: somministrava morfina ai neonati (Di domenica 2 febbraio 2020) L’episodio si è verificato nella regione di Baden Wurttemberg , in Germania e si è poi diffuso in ogni parte del mondo, lasciando dietro di sé la rabbia di migliaia di persone. Un’Infermiera di circa 28 anni, è stata arrestata dalle forze dell’ordine, con l’accusa di aver somministrato, senza un valido motivo e soprattutto senza seguire alcuna istruzione medica, la morfina ai bambini appena nati. Il team ospedaliero si è reso conto della cosa, dopo che tutti i bambini hanno iniziato a mostrare gli stessi malesseri nel giro di poco tempo. Tutti i neonati avevano difficoltà a respirare e dopo accurati esami, i medici hanno scoperto che nel loro sangue, c’era la morfina. Non capendo come fosse possibile, la struttura sanitaria ha richiesto l’intervento delle forze ... bigodino

