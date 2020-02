Incidente con la Vespa, muore arbitro dopo una settimana di agonia [NOME e DETTAGLI] (Di domenica 2 febbraio 2020) Lutto nelle ultime ore nel mondo del calcio, è morto un arbitro dopo una settimana di agonia. Si tratta di Franco Bei che è deceduto all’ospedale di Teramo dopo che i medici avevano dichiarato la morte cerebrale. L’episodio dell’Incidente si è verificato una settimana fa in una galleria mentre andava con la Vespa a dirigere una partita. Secondo quanto emerso dalle ricostruzioni l’impatto si sarebbe verificato con un’auto sotto lo svincolo di largo Antonio Tancredi, la polizia ha accertato come i due mezzi viaggiassero in direzione opposta, la vittima non è riusciata ad evitare lo scontro. Franco Bei è stato subito trasportato in ospedale in prognosi riservata, poi l’operazione prima del decesso. Lascia la moglie Lorella Medori ed il figlio Stefano, 28 anni, infermiere al pronto soccorso dell’ospedale di Teramo. LEGGI ANCHE –> La tragica notte del 2 ... calcioweb.eu

