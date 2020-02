Il sondaggio sull’Italia che esce dall’Europa e Salvini che vuole cambiarla da dentro (Di domenica 2 febbraio 2020) Un sondaggio dell’istituto Piepoli pubblicato oggi da La Stampa che prende spunto dalla Brexit attuata dal Regno Unito chiede agli italiani quanto sarebbero favorevoli se anche in Italia si avviasse la procedura per uscire dall’Unione Europea. Attenti alle illusioni ottiche: a dispetto del 40% totale di favorevoli pubblicizzato dall’infografica, la realtà è che i molto favorevoli e gli abbastanza favorevoli arrivano sì in totale al 40%, ma quelli che sono per nulla o poco d’accordo sono la maggioranza, visto che arrivano al 57% (il 3% è senza opinione). Il sondaggio dell’istituto Piepoli sull’uscita dell’Italia dall’Europa (La Stampa, 2 febbraio 2020) In questa ottica è particolarmente divertente che Matteo Salvini ieri abbia pubblicato una foto in cui si accoppia a Boris Johnson per precisare però che lui lavora “per cambiare questa ... nextquotidiano

